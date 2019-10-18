Наличная гривня ослабла

В пятницу, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,6 коп и составляет 24,7370 грн. Курс продажи вырос на 16,83 коп – до 25,1563 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,96 грн, минимальный курс продажи – 24,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,83 коп и составляет 27,3273 грн. Средний курс продажи вырос на 29,1 коп до 27,9360. Продать евро дороже можно за 27,65 грн, купить дешевле – за 27,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,484 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,917 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)