Наличная гривня ослабла

В среду, 27 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9,4 коп и составляет 26,8310 грн. Курс продажи вырос на 9,3 коп – до 27,1270 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный - 26,96 грн. Для продажи минимальный курс – 27,0 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,27 коп и составляет 29,1420 грн. Средний курс продажи вырос на 20,13 коп и составляет 29,7167 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,55 грн, максимальный - 29,4 грн. Для продажи минимальный курс – 29,5 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,8 коп и составляет 3,238 грн. Средний курс продажи вырос также на 4,8 коп и составляет 3,839 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.