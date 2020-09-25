Наличная гривня ослабла

В пятницу, 25 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,65 коп и составляет 28,131 грн. Курс продажи вырос на 2,7 коп – до 28,3695 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,95 грн, максимальный – 28,23 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,9 коп и составляет 32,6025 грн. Средний курс продажи вырос на 1,25 коп и составляет 33,1515 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный – 32,8 грн. Для продажи минимальный курс – 32,95 грн, максимальный – 33,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,332 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет 3,791 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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