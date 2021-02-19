Наличная гривня ослабла

В пятницу, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,1 коп и составляет 27,7415 грн. Курс продажи упал на 0,05 коп – до 27,9730 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,12 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,1 коп и составляет 33,3815 грн. Средний курс продажи вырос на 9,35 коп и составляет 33,833 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,05 грн, максимальный – 33,6 грн. Для продажи минимальный курс – 33,75 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,421 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,855 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.