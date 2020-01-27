Наличная гривня падает в цене

В понедельник, 27 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12,30 коп и составляет 24,2610 грн. Курс продажи вырос на 14,50 коп – до 24,6033 грн. Максимальный курс покупки составил 24,5 грн, минимальный курс продажи – также 24,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,87 коп и составляет 26,6733 грн. Средний курс продажи вырос на 9,67 коп до 27,1713. Продать евро дороже можно за 26,87 грн, купить дешевле – за 27,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,489 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,962 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,87 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,89 грн.