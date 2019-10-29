Наличная гривня подешевела

Во вторник, 29 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,73 коп и составляет 24,8520 грн. Курс продажи вырос на 2,20 коп – до 25,2030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,0 грн, минимальный курс продажи – 25,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,63 коп и составляет 27,4297 грн. Средний курс продажи вырос на 0,67 коп до 27,9970. Продать евро дороже можно за 27,6 грн, купить дешевле – за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,495 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,952 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)