Наличная гривня подешевела

В четверг, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,87 коп и составляет 23,9040 грн. Курс продажи вырос на 8,03 коп – до 24,2433 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,02 грн, минимальный курс продажи – 24,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,93 коп и составляет 26,4647 грн. Средний курс продажи вырос на 12,23 коп до 27,0030. Продать евро дороже можно за 26,75 грн, купить дешевле – за 26,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,467 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,946 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.