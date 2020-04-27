Курс наличной гривни снизился

В понедельник, 27 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,47 коп и составляет 27,0047 грн. Курс продажи вырос на 1,53 коп – до 27,4003 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,40 коп и составляет 28,8953 грн. Средний курс продажи вырос на 11,83 коп до 29,6403 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,65 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,45 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,105 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,699 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.