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Наличная гривня подешевела

Наличная гривня подешевела
12.05.2020, 12:17

Средний курс доллара в банках вырос

Во вторник, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,90 коп и составляет 26,7250 грн. Курс продажи вырос на 2,63 коп – до 27,0550 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,84 грн. Для продажи минимальный курс – 26,94 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,77 коп и составляет 28,6870 грн. Средний курс продажи вырос на 2,87 коп до 29,2800 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,35 грн, максимальный - 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 29,01 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,131 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,711 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина
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