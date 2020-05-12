Наличная гривня подешевела

Во вторник, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,90 коп и составляет 26,7250 грн. Курс продажи вырос на 2,63 коп – до 27,0550 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,84 грн. Для продажи минимальный курс – 26,94 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,77 коп и составляет 28,6870 грн. Средний курс продажи вырос на 2,87 коп до 29,2800 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,35 грн, максимальный - 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 29,01 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,131 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,711 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.