Наличная гривня подорожала

В пятницу, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,07 коп и составляет 25,7133 грн. Курс продажи упал на 4,03 коп – до 26,0633 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи – 25,84 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 28,8410 грн. Средний курс продажи упал на 1,93 коп до 29,4220. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле – за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 3,635 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,151 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)