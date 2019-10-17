Наличная гривня подорожала

В четверг, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,47 коп и составляет 24,6110 грн. Курс продажи упал на 5,17 коп – до 24,9880 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,75 грн, минимальный курс продажи – 24,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,03 коп и составляет 27,0690 грн. Средний курс продажи вырос на 3,80 коп до 27,6450. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,468 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,903 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)