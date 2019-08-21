Наличная гривня потеряла в цене

В среду, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,50 коп и составляет 25,0727 грн. Курс продажи вырос на 4,83 коп – до 25,3793 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,18 грн, минимальный курс продажи – 25,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,03 коп и составляет 27,7247 грн. Средний курс продажи вырос на 4,23 коп до 28,2240. Продать евро дороже можно за 27,85 грн, купить дешевле – за 28,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,459 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,916 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)