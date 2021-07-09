Наличная гривня потеряла в цене. Курсы валют по банкам

В пятницу, 9 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,8 коп и составляет 27,1695 грн. Курс продажи вырос на 4,15 коп – до 27,388 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,3 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,15 коп и составляет 32,06 грн. Средний курс продажи вырос на 11,85 коп и составляет 32,4545 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,85 грн, максимальный – 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,32 грн, максимальный – 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,304 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет – 3,757 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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