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Наличная гривня продолжает дорожать

Наличная гривня продолжает дорожать
17.04.2020, 12:28

Средний курс наличного доллара снизился на 8 копеек, курс евро – на 15

В пятницу, 17 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8,63 коп и составляет 26,9800 грн. Курс продажи упал на 7,13 коп – до 27,4083 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,24 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,77 коп и составляет 28,9640 грн. Средний курс продажи упал на 12,93 коп до 29,7840 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,15 грн, максимальный - 29,35 грн. Для продажи минимальный курс – 29,36 грн, максимальный - 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,121 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,722 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,58 грн, максимальный – 3,9 грн.

Анна Ишутина
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