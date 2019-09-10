Курс наличной гривни продолжает расти

Во вторник, 10 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 12,7 коп и составляет 24,7907 грн. Курс продажи упал на 11,43 коп – до 25,1183 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,93 грн, минимальный курс продажи – 24,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,20 коп и составляет 27,2597 грн. Средний курс продажи упал на 12,47 коп до 27,7803. Продать евро дороже можно за 27,4 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,436 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 3,869 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)