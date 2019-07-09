Наличная гривня продолжает укрепляться

Во вторник, 9 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 9,37 коп и составляет 25,4527 грн. Курс продажи упал на 9,80 коп – до 25,7970 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи – 25,59 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,70 коп и составляет 28,4660 грн. Средний курс продажи упал на 15,87 коп до 29,0437. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле – за 28,77 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,631 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,103 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)