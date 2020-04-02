Наличная гривня продолжает укрепляться

В четверг, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,80 коп и составляет 27,4360 грн. Курс продажи упал на 9,17 коп – до 28,0243 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,25 грн, максимальный - 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,68 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 23,4 коп и составляет 29,6500 грн. Средний курс продажи упал на 26,97 коп до 30,6430.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,5 грн, максимальный - 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 30,0 грн, максимальный - 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,064 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,633 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.