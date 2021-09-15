Наличная гривня продолжает укрепляться: курсы валют в банках

В среду, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на 1,05 коп и составляет 26,589 грн. Курс продажи снизился на 0,8 коп – до 26,809 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,5 грн, максимальный – 26,67 грн. Для продажи минимальный курс – 26,73 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро подрос на 0,55 коп и составляет 31,2855 грн. Средний курс продажи снизился на 1,75 коп и составляет 31,6705 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,2 грн, максимальный – 31,4 грн. Для продажи минимальный курс – 31,55 грн, максимальный – 31,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей остался на прежнем уровне и составляет 3,306 грн. Средний курс продажи снизился на 0,1 коп и составляет 3,75 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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