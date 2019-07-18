Наличная гривня продолжила дешеветь

В четверг, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,73 коп и составляет 25,8253 грн. Курс продажи вырос на 4,53 коп – до 26,1517 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – также 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,90 коп и составляет 28,8510 грн. Средний курс продажи вырос на 8,63 коп до 29,4207. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле – за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,714 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,175 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)