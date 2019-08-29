Наличная гривня продолжила снижаться в цене

В четверг, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,97 коп и составляет 25,0463 грн. Курс продажи вырос на 3,53 коп – до 25,3327 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,18 грн, минимальный курс продажи – 25,23 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,27 коп и составляет 27,6483 грн. Средний курс продажи вырос на 1,20 коп до 28,1530. Продать евро дороже можно за 27,9 грн, купить дешевле – также за 27,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,457 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,907 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)