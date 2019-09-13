Наличная гривня продолжила укрепляться

В пятницу, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13,27 коп и составляет 24,6263 грн. Курс продажи упал на 12,9 коп – до 24,9453 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,7 грн, минимальный курс продажи – 24,71 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,90 коп и составляет 27,1063 грн. Средний курс продажи упал на 4,27 коп до 27,6360. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,42 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,440 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,879 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)