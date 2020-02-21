Наличная гривня продолжила укрепляться

В пятницу, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,63 коп и составляет 24,2673 грн. Курс продажи упал на 4,17 коп – до 24,5277 грн. Максимальный курс покупки составил 24,37 грн, минимальный курс продажи – 24,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,0 коп и составляет 26,1437 грн. Средний курс продажи упал на 3,73 коп до 26,5580. Продать евро дороже можно за 26,33 грн, купить дешевле – за 26,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 3,877 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,78 грн.