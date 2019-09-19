Наличная гривня растет в цене

В четверг, 19 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,53 коп и составляет 24,5190 грн. Курс продажи упал на 6,83 коп – до 24,8127 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,6 грн, минимальный курс продажи – 24,62 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,40 коп и составляет 26,9640 грн. Средний курс продажи упал на 8,17 коп до 27,4523. Продать евро дороже можно за 27,1 грн, купить дешевле – за 27,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,455 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,891 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)