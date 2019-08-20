Наличная гривня снова укрепилась

Во вторник, 20 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,30 коп и составляет 25,0277 грн. Курс продажи упал на 7,20 коп – до 25,3310 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,1 грн, минимальный курс продажи – 25,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,60 коп и составляет 27,6743 грн. Средний курс продажи упал на 9,67 коп до 28,1817. Продать евро дороже можно за 27,81 грн, купить дешевле – за 27,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,1 коп и составляет 3,462 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп и составляет 3,915 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)