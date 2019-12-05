Наличная гривня снова укрепилась

В четверг, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,10 коп и составляет 23,7610 грн. Курс продажи упал на 4,07 коп – до 24,0296 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,9 грн, минимальный курс продажи – 23,89 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,07 коп и составляет 26,1950 грн. Средний курс продажи упал на 3,70 коп до 26,6543. Продать евро дороже можно за 26,37 грн, купить дешевле – за 26,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,374 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,73 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)