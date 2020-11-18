Наличная гривня теряет в цене

В среду, 18 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,4 коп и составляет 28,054 грн. Курс продажи вырос на 0,6 коп – до 28,331 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,95 грн, максимальный – 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 28,23 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,6 коп и составляет 33,099 грн. Средний курс продажи вырос на 5,6 коп и составляет 33,588 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,88 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,337 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,791 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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