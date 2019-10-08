Наличная гривня укрепилась

Во вторник, 8 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,67 коп и составляет 24,6443 грн. Курс продажи упал на 8,73 коп – до 25,1107 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,85 грн, минимальный курс продажи – 24,93 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,80 коп и составляет 26,9633 грн. Средний курс продажи упал на 9,83 коп до 27,6043. Продать евро дороже можно за 27,22 грн, купить дешевле – за 27,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,898 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)