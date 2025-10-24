Бывший главный налоговик получил подозрение от НАБУ

Бывший и.о. главы Государственной налоговой службы, вероятно, был причастен к деятельности конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн

Евгений Олейников (Фото: Государственная налоговая служба)

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой, возможно, участвовали высокопоставленные чиновники Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайтах НАБУ и СБУ.

Ключевыми участниками схемы считаются бывший и.о. председателя ГНС Украины (занимал должность в 2021 году) и бывшая заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

По версии следствия, в период 2020-2023 годов они были причастны к деятельности конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн и 200 подконтрольными компаниями.

Конвертационный центр создавал фиктивные налоговые накладные на поставку товаров/услуг, которые затем использовались реальными предприятиями для уменьшения налоговых обязательств.

НАБУ утверждает, что бывший и.о. председателя ГНС (по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Евгении Олейникове) способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а принятие решений в пользу компаний конвертационного центра непосредственно обеспечивала заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных.

"Схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн, а неуплата налогов в государственный бюджет достигла 147 млн грн.

В целом подозрения получили 11 человек по статьям о создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Источник: НАБУ