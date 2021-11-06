Кабмин отменил решение о победе Олейникова в конкурсе на должность главы ГНС
06.11.2021, 10:42
Евгений Олейников Фото: tax.gov.ua
Кабмин 3 ноября отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы Украины, результаты которого были объявлены 27 сентября.
Об этом сообщило Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, информирует в Telegram народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
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"Еще 27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено", — говорится в сообщении.
- 3 ноября собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net факт обысков НАБУ и СБУ у действующего в то время министра экономики Алексея Любченко, исполняющего обязанности главы ГНС Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС. Олейников рассказал, что обыски касаются информации о проведении незаконных операций рядом предприятий.
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