Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей

В Государственной налоговой службе сообщили, что следственные действия в налоговой службе проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

Основанием стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, сообщила ГНС.

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В налоговой добавили, что в декабре 2020 года и в январе 2021 проводили собственную проверку главного управления в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В частности, речь шла о предприятиях, являющихся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

"По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, к ряду служебных лиц были применены меры дисциплинарного воздействия. ГНС выявила обстоятельства, предположительно содержащие признаки уголовных правонарушений, и передала информацию в Государственное бюро расследований", – сообщили в налоговой.

3 ноября собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net факт обысков НАБУ и СБУ у министра экономики Алексея Любченко, исполняющего обязанности главы ГНС Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

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Наталия Софиенко

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