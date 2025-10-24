Колишній головний податківець отримав підозру від НАБУ

Колишній в.о. голови Державної податкової служби, ймовірно, був причетний до діяльності конвертаційного центру з оборотом 15 млрд грн

Євген Олейніков (Фото: Державна податкова служба)

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, в якій, ймовірно, брали участь високопосадовці Державної податкової служби. Про це повідомляється на сайтах НАБУ та СБУ.

Ключовими учасниками схеми вважаються колишній в.о. голови ДПС України (обіймав посаду у 2021 році) та колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

За версією слідства, у період 2020-2023 років вони були причетні до діяльності конвертаційного центру з оборотом 15 млрд грн і 200 підконтрольними компаніями.

Конвертаційний центр створював фіктивні податкові накладні на постачання товарів/послуг, які потім використовувалися реальними підприємствами для зменшення податкових зобов'язань.

НАБУ стверджує, що колишній в.о. голови ДПС (за даними Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Олейнікова) сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру безпосередньо забезпечувала заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних.

"Схемний" податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн, а несплата податків до державного бюджету сягнула 147 млн грн.

Загалом підозри отримали 11 осіб за статтями про створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та хабарництво.

Джерело: НАБУ