НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС Білану

Сергій Білан, призначений у Державну фіскальну службу одночасно з Насіровим, став фігурантом кримінальної справи НАБУ

Сергій Білан (Фото: ДФС / YouTube)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану. Про це повідомили пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ім'я підозрюваного LIGA.net підтвердив співрозмовник в правоохоронних органах.

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Білан обіймав цю посаду з травня 2015 року до грудня 2019 року, тоді як справа стосується червня 2017-го.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України), яке призвело до завдання державі значних збитків.

Фото: НАБУ / САП

За версією слідства, підозрюваний податківець умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення щодо скарги платника податків. Через цю бездіяльність скарга була автоматично задоволена на користь платника податків. Водночас він створив видимість неможливості підписання рішення, хоча був єдиною уповноваженою особою на підписання таких рішень.

Як наслідок держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 10 мільйонів гривень.