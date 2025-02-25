НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови ДФС Білану
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану. Про це повідомили пресслужба НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ім'я підозрюваного LIGA.net підтвердив співрозмовник в правоохоронних органах.
Білан обіймав цю посаду з травня 2015 року до грудня 2019 року, тоді як справа стосується червня 2017-го.
Його підозрюють у зловживанні службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України), яке призвело до завдання державі значних збитків.
За версією слідства, підозрюваний податківець умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення щодо скарги платника податків. Через цю бездіяльність скарга була автоматично задоволена на користь платника податків. Водночас він створив видимість неможливості підписання рішення, хоча був єдиною уповноваженою особою на підписання таких рішень.
Як наслідок держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 10 мільйонів гривень.
- Колишній бос Сергія Білана Роман Насіров півтора року провів у СІЗО у справі Національного антикорупційного бюро. Його обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).
- Також колишній голова Державної фіскальної служби обвинувачується за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з розстроченням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів в інтересах газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
- Державну фіскальну службу ліквідували з 2022 року, її правонаступницями у відповідних сферах діяльності є Державна податкова служба та Державна митна служба.