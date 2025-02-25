НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому замглавы Фискальной службы Билану

Сергей Билан, назначенный в Государственную фискальную службу одновременно с Насировым, стал фигурантом уголовного дела НАБУ

Сергей Билан (Фото: ГФС/YouTube)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы Государственной фискальной службы Сергею Билану. Об этом сообщили пресс-служба НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, имя подозреваемого LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Билан занимал этот пост с мая 2015 года по декабрь 2019 года, тогда как дело касается июня 2017-го.

Он подозревается в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины), которое привело к нанесению государству значительных убытков.

По версии следствия, подозреваемый налоговик намеренно не подписал в установленный срок проект решения по жалобе налогоплательщика. Из-за этого бездействия жалоба была автоматически удовлетворена в пользу налогоплательщика. При этом он создал видимость невозможности подписания решения, хотя был единственным уполномоченным лицом на подписание таких решений.

Как следствие, государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 миллионов гривен.