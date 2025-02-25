НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому замглавы Фискальной службы Билану
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы Государственной фискальной службы Сергею Билану. Об этом сообщили пресс-служба НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, имя подозреваемого LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
Билан занимал этот пост с мая 2015 года по декабрь 2019 года, тогда как дело касается июня 2017-го.
Он подозревается в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины), которое привело к нанесению государству значительных убытков.
По версии следствия, подозреваемый налоговик намеренно не подписал в установленный срок проект решения по жалобе налогоплательщика. Из-за этого бездействия жалоба была автоматически удовлетворена в пользу налогоплательщика. При этом он создал видимость невозможности подписания решения, хотя был единственным уполномоченным лицом на подписание таких решений.
Как следствие, государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен.
Высший антикоррупционный суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 миллионов гривен.
- Бывший босс Сергея Билана Роман Насиров полтора года провел в СИЗО по делу Национального антикоррупционного бюро. Его обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн в эквиваленте. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
- Также бывший глава Государственной фискальной службы обвиняется по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с рассрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в интересах газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
- Государственная фискальная служба ликвидирована с 2022 года, ее правопреемники в соответствующих сферах деятельности – Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба.