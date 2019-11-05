Наличная гривня укрепилась

Во вторник, 5 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,20 коп и составляет 24,5867 грн. Курс продажи упал на 6,15 коп – до 24,9040 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,7 грн, минимальный курс продажи – 24,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,02 коп и составляет 27,2643 грн. Средний курс продажи упал на 8,80 коп до 27,8030. Продать евро дороже можно за 27,43 грн, купить дешевле – за 27,54 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,499 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,940 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)