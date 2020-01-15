Наличная гривня укрепилась

В среду, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,00 коп и составляет 23,8353 грн. Курс продажи упал на 6,57 коп – до 24,1630 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,97 грн, минимальный курс продажи – 24,01 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,97 коп и составляет 26,3253 грн. Средний курс продажи упал на 6,90 коп до 26,8807. Продать евро дороже можно за 26,5 грн, купить дешевле – за 26,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,467 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,940 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,82 грн.