Наличная гривня укрепилась

В пятницу, 10 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,43 коп и составляет 27,0477 грн. Курс продажи упал на 3,10 коп – до 27,5240 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,33 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,43 коп и составляет 29,1317 грн. Средний курс продажи вырос на 10,33 коп до 30,0110 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,75 грн, максимальный - 29,55 грн. Для продажи минимальный курс – 29,6 грн, максимальный - 30,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,6 коп и составляет 3,119 грн. Средний курс продажи вырос на 5,1 коп и составляет 3,729 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.