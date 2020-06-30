Наличная гривня укрепилась

Во вторник, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,43 коп и составляет 26,5490 грн. Курс продажи упал на 3,67 коп – до 26,7903 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,69 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,27 коп и составляет 29,5637 грн. Средний курс продажи упал на 3,53 коп и составляет 30,0877 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,0 грн, максимальный - 29,75 грн. Для продажи минимальный курс – 29,92 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,281 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,871 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.