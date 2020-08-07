Наличная гривня укрепилась

В пятницу, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,6 коп и составляет 27,485 грн. Курс продажи упал на 1,45 коп – до 27,7955 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,3 грн, максимальный - 27,63 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,45 коп и составляет 32,2260 грн. Средний курс продажи упал на 6,4 коп и составляет 32,9235 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,6 грн, максимальный - 32,5 грн. Для продажи минимальный курс – 32,65 грн, максимальный - 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,388 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,86 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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