Наличная гривня укрепилась

В четверг, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,8 коп и составляет 26,271 грн. Курс продажи упал на 6,1 коп и составляет 26,4905 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,2 грн, максимальный – 26,35 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,75 коп и составляет 30,3655 грн. Средний курс продажи упал на 5,9 коп и составляет 30,745 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,2 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,56 грн, максимальный – 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,337 грн. Средний курс продажи упал на 3,3 коп до 3,796 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – также 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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