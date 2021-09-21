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Наличная гривня укрепилась: данные по банкам

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 12:01
Наличная гривня укрепилась: данные по банкам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во вторник, 21 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником снизился на 0,15 коп. и составляет 26,6045 грн. Курс продажи снизился на 0,95 коп. – до 26,8205 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,45 грн, максимальный – 26,67 грн. Для продажи минимальный курс – 26,75 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,65 коп. и составляет 31,0825 грн. Средний курс продажи упал на 1,0 коп. и составляет 31,465 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 30,9 грн, максимальный – 31,2 грн. Для продажи минимальный курс – 31,37 грн, максимальный – 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей подрос на 0,3 коп. и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи снизился на 0,7 коп. и составляет 3,738 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова
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