Наличная гривня укрепилась. Наличные курсы валют

Во вторник, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13,55 коп и составляет 27,6955 грн. Курс продажи упал на 15,15 коп – до 27,9710 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,89 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,85 коп и составляет 33,4445 грн. Средний курс продажи упал на 17,55 коп и составляет 33,9215 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,2 грн, максимальный – 33,65 грн. Для продажи минимальный курс – 33,75 грн, максимальный – 34,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,431 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,871 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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