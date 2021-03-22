Наличная гривня укрепилась. Курсы валют

В понедельник, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,2 коп и составляет 27,5815 грн. Курс продажи упал на 0,65 коп – до 27,7995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,25 коп и составляет 32,6515 грн. Средний курс продажи упал на 8,25 коп и составляет 33,099 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,15 грн, максимальный – 32,83 грн. Для продажи минимальный курс – 32,98 грн, максимальный – 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,397 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,819 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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