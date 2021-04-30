Гривня укрепилась. Наличные курсы валют

В пятницу, 30 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,95 коп и составляет 27,5935 грн. Курс продажи упал на 3,95 коп – до 27,8255 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,63 грн. Для продажи минимальный курс – 27,77 грн, максимальный – 27,92 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3 коп и составляет 33,2855 грн. Средний курс продажи упал на 6,9 коп и составляет 33,7115 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,05 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 3,319 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,807 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,92 грн.

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Автор заглавного изображения: Alimalisa

Анна Ишутина

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