Курс наличной гривни укрепляется

В понедельник, 20 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,70 коп до 26,1277 грн. Курс продажи упал на 4,50 коп – до 26,4447 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,22 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,13 коп и составляет 29,1143 грн, средний курс продажи упал на 10,2 коп до 29,6190. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле – за 29,4 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 3,662 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 4,116 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)