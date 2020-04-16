Наличная гривня укрепляется

В четверг, 16 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,9 коп и составляет 27,0663 грн. Курс продажи упал на 1,07 коп – до 27,4797 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,3 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,8 коп и составляет 29,1217 грн. Средний курс продажи упал на 14,97 коп до 29,9133 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,75 грн, максимальный - 29,55 грн. Для продажи минимальный курс – 29,55 грн, максимальный - 30,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,118 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп и составляет 3,724 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.