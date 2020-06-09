Наличная гривня укрепляется

Во вторник, 9 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,73 коп и составляет 26,4797 грн. Курс продажи упал на 4,90 коп – до 26,7430 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,6 грн. Для продажи минимальный курс – 26,61 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,80 коп и составляет 29,5897 грн. Средний курс продажи упал на 11,3 коп и составляет 30,1873 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,9 грн, максимальный - 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 29,85 грн, максимальный - 30,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 3,904 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,81 грн, максимальный – 4,0 грн.