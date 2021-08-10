Наличная гривня укрепляется

Во вторник, 10 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,75 коп и составляет 26,68 грн. Курс продажи упал на 5,3 коп – до 26,9155 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный – 26,78 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,7 коп и составляет 31,265 грн. Средний курс продажи упал на 12,95 коп и составляет 31,6765 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,15 грн, максимальный – 31,38 грн. Для продажи минимальный курс – 31,45 грн, максимальный – 31,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2 коп и составляет 3,293 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет – 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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