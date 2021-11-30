Наличная гривня в банках дешевеет

Во вторник, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11,15 коп. и составляет 27,1715 грн. Курс продажи вырос на 10,8 коп. и составляет 27,4265 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,27 грн. Для продажи минимальный курс – 27,33 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 22,05 коп. и составляет 30,588 грн. Средний курс продажи вырос на 18,95 коп. и составляет 31,0205 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,84 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп. и составляет 3,283 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп. до 3,742 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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