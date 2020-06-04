Наличная гривня в банках дорожает

В четверг, 4 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,33 коп и составляет 26,5910 грн. Курс продажи упал на 4,33 коп – до 26,8597 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,03 коп и составляет 29,4847 грн. Средний курс продажи упал на 4,4 коп и составляет 30,0527 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,85 грн, максимальный - 29,7 грн. Для продажи минимальный курс – 29,8 грн, максимальный - 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,904 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.