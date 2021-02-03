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Наличная гривня в банках дорожает. Наличные курсы валют

03.02.2021, 12:12
Наличная гривня в банках дорожает. Наличные курсы валют - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В среду, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,5 коп и составляет 27,9165 грн. Курс продажи упал на 1,1 коп – до 28,1605 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,75 грн, максимальный – 28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,05 грн, максимальный – 28,32 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,3 коп и составляет 33,4835 грн. Средний курс продажи упал на 14,4 коп и составляет 33,941 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,15 грн, максимальный – 33,7 грн. Для продажи минимальный курс – 33,73 грн, максимальный – 34,13 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,384 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,818 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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